В Киеве проходит акция "Бессмертный полк" (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 9 мая, в Киеве проходит акция "Бессмертный полк". Мероприятие посвящено Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Фото публикует "РБК-Украина.
В марше от Арсенальной площади до мемориала Вечной славы принимают участие около тысячи человек. Они держат в руках портреты ветеранов Второй мировой войны и цветы. Собравшиеся поют фронтовые песни.
Периметр проведения марша охраняет полиция и бойцы Национальной гвардии.
Людей, пришедших с запрещённой символикой тоталитарных режимов, на акцию не пускают. В отношении них оформляют административные протоколы.
Марш возглавляют народные депутаты Юрий Бойко, Вадим Новинский, Евгений Мураев и Нестор Шуфрич.
Смотрите также куда пойти в Киеве 9-12 мая. Читайте также о приметах на 9 мая.
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