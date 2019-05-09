В четверг, 9 мая, в Киеве проходит акция "Бессмертный полк". Мероприятие посвящено Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Фото публикует "РБК-Украина.

В марше от Арсенальной площади до мемориала Вечной славы принимают участие около тысячи человек. Они держат в руках портреты ветеранов Второй мировой войны и цветы. Собравшиеся поют фронтовые песни.

Периметр проведения марша охраняет полиция и бойцы Национальной гвардии.

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Людей, пришедших с запрещённой символикой тоталитарных режимов, на акцию не пускают. В отношении них оформляют административные протоколы.

Марш возглавляют народные депутаты Юрий Бойко, Вадим Новинский, Евгений Мураев и Нестор Шуфрич.

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