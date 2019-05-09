Акция "Бессмертный полк": в полиции рассказали о нарушениях [ Редактировать ]
В четверг, 9 мая, во время мероприятий, посвященных Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне, три человека были доставлены в районное управление полиции из-за использования запрещенной символики. Об этом сообщает УНН.
"У нас есть три человека, которые были доставлены в районное управление: один приглашен, двое доставлены. (Было составлено - ред.) два административных протокола за использование запрещенной символики", - сказал Крищенко.
По его словам, в настоящее время в Киеве ситуация остается спокойной.
"Женщина с портретом Сталина пожилого возраста, одна женщина с детьми, георгиевские ленты на детях. Одна женщина также была приглашена в районное управление перед началом акции. У нас была информация, что у нее - элементы одежды с георгиевскими лентами", - отметил он.
После составления админпротоколов задержанных отпустили.
Крищенко отметил, что движение транспорта в центре Киева восстановлено, однако до конца дня в центре города будут дежурить усиленные патрули полиции.
Ранее мы писали о том, что в Киеве прошла акция "Бессмертный полк".
по теме
Депутаты "Відродження" приняли участие в торжествах ко Дню Победы
Представители депутатской группы "Партия "Відродження" приняли участие в торжественной церемонии по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне
Юрий Бойко прошел с "Бессмертным полком" в Киеве с портретом дедушки
9 мая ветераны, народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" во главе с Юрием Бойко возложили цветы к Памятнику Вечной Славы
В Киеве проходит акция "Бессмертный полк" (фото)
В четверг, 9 мая, в Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
Владимир Зеленский возложил цветы к могиле дедушки и поздравил украинцев
В четверг, 9 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский пришел на могилу своего дедушки