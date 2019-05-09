"Людство майбутнього": Фонд Віктора Пінчука організував виставку сучасного мистецтва у Венеції [ Редактировать ]
"Як виглядатиме людство через 100 чи 1000 років?", - це одне з гасел виставки, яку представили PinchukArtCentre та фонд Віктора Пінчука в рамках Венеціанського бієнале.
Там показали роботи понад 20 молодих художників із 17 країн світу. Всі вони увійшли до шорт-листа міжнародного конкурсу молодих митців. У колекції є роботи, створені спеціально для венеціанського бієнале.
Організатори кажуть, багато творів присвячені проблемам розвитку сучасного світу, наприклад, того, як наше сьогодення сприйматимуть люди через сотні років.
"Приблизно 80 відсотків робіт - нові. Венеція - це щоразу дещо особливе, ми не робимо шоу, як у Києві. Зараз виставка знаходиться у чудовому стародавньому палаці, історія якого починається в 16 столітті. Тож ми намагаємося врахувати цей момент, а також локацію виставки. Митці створюють нові твори", - зазначив Бйорн Гельдхоф, арт-директор PinchukArtCentre.
по теме
До Харкова привезли червону скрипку Страдіварі
Під час виступів, скрипка ніби намагається переповісти свою долю й трагедії людей, яким вона належала - що це за історії та чому інструмент називають містичним?
Венецианский биеннале 2019: Зинаида Кубарь представит невероятное видео
С 11 мая по 24 ноября в Венеции (Италия) пройдет 58-й Венецианский биеннале
Симфонічний оркестр популяризує класичну музику у Харкові
У Харкові артисти молодіжного симфонічного оркестру провели репетицію на міській площі та вразили перехожих віртуозним виконанням класичних творів
На Прикарпатті відбувся перший в Україні міжнародний фестиваль живої скульптури
Артисти розважали містян, перевтілюючись у незвичних персонажів - козаки, феї, маги, люди із землі, моху і навіть скла
"Волинська Голландія": українські фермери влаштували фестиваль тюльпанів
Яскраве тюльпанове поле вже стало справжньою туристичною принадою Волині