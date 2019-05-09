Як виглядатиме людство через 100 чи 1000 років?

"Як виглядатиме людство через 100 чи 1000 років?", - це одне з гасел виставки, яку представили PinchukArtCentre та фонд Віктора Пінчука в рамках Венеціанського бієнале.

Там показали роботи понад 20 молодих художників із 17 країн світу. Всі вони увійшли до шорт-листа міжнародного конкурсу молодих митців. У колекції є роботи, створені спеціально для венеціанського бієнале.

Організатори кажуть, багато творів присвячені проблемам розвитку сучасного світу, наприклад, того, як наше сьогодення сприйматимуть люди через сотні років.

"Приблизно 80 відсотків робіт - нові. Венеція - це щоразу дещо особливе, ми не робимо шоу, як у Києві. Зараз виставка знаходиться у чудовому стародавньому палаці, історія якого починається в 16 столітті. Тож ми намагаємося врахувати цей момент, а також локацію виставки. Митці створюють нові твори", - зазначив Бйорн Гельдхоф, арт-директор PinchukArtCentre.