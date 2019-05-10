США тестували міжконтинентальну балістичну ракету [ Редактировать ]
США тестували міжконтинентальну балістичну ракету. Її запуск відбувся з бази ВПС в Каліфорнії.
За словами військових, це випробування має показати готовність американської армії до захисту інтересів держави в межах політики ядерного стримування.
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