Реабілітаційний центр для ветеранів АТО опинився під загрозою закриття

У будинку ветерана реабілітацію пройшли вже півтисячі людей. Кваліфіковані психологи підтримують бійців і потім - аби повернутися до здорового життя, деяким треба кілька місяців, а то і років. Та нині, реабілітаційний центр опинився на межі закриття