Австралійці знайшли на банкнотах друкарську помилку [ Редактировать ]
Австралійці знайшли на банкнотах у 50 доларів друкарську помилку. В англійському слові responsibility, тобто відповідальність, пропущена літера.
Такі купюри надрукували торік у листопаді, за новою технологією для запобігання підробкам. Наклад 46 мільйонів. У Резервному банку Австралії пообіцяли виправити неточність уже на нових банкнотах. А гроші з помилкою - залишать в обігу.
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