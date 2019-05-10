У Костянтинівці, що на Донеччині, місцевий житель обстріляв приватний будинок. З вогнепальної зброї чоловік випустив 14 куль, а потім втік автівкою.

Постріли пошкодили вікна, стіни та паркан садиби. Минулося без жертв. Стрільця затримали протягом кількох годин. Щоправда, підозрюваний відмовився пояснювати мотиви свого вчинка. В поліції порушили провадження за статтею "хуліганство".