Сполучені штати накрили повені та торнадо [ Редактировать ]
Повені та торнадо накрили південь Сполучених Штатів. Щонайменше одна людина загинула. В Техасі та Канзасі затопило дороги та пошкодило споруди.
Десятки тисяч будинків знеструмлені. За словами місцевих жителів, це - найсильніший удар стихії за останні 20 років. І прогнози синоптиків невтішні: у Техасі, Міссурі та Оклахомі й далі дощитиме.
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