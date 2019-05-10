Повені та торнадо накрили південь Сполучених Штатів. Щонайменше одна людина загинула. В Техасі та Канзасі затопило дороги та пошкодило споруди.

Десятки тисяч будинків знеструмлені. За словами місцевих жителів, це - найсильніший удар стихії за останні 20 років. І прогнози синоптиків невтішні: у Техасі, Міссурі та Оклахомі й далі дощитиме.