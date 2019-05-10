У США презентували прототип космічного апарату для приземлення на Місяць. На підкорення супутника Землі зазіхнув мільярдер Джеф Безос.

Посадковий модуль отримав назву Blue Moon. Він зможе опускатися на поверхню Місяця з корисним навантаженням до 6 з половиною тонн. Окрім цього, на даху апарата планують розмістити місяцехід.

Проект розробляли протягом трьох років. І вже влітку тестуватимуть спеціально створений для апарата двигун.