У США презентували прототип апарату для приземлення на Місяць [ Редактировать ]
У США презентували прототип космічного апарату для приземлення на Місяць. На підкорення супутника Землі зазіхнув мільярдер Джеф Безос.
Посадковий модуль отримав назву Blue Moon. Він зможе опускатися на поверхню Місяця з корисним навантаженням до 6 з половиною тонн. Окрім цього, на даху апарата планують розмістити місяцехід.
Проект розробляли протягом трьох років. І вже влітку тестуватимуть спеціально створений для апарата двигун.
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