Алла Пугачева едва не погибла в страшном ДТП [ Редактировать ]
Российские артисты Игорь Николаев и Алла Пугачева едва не погибли под колесами автобуса. Об этом инциденте из прошлого рассказал сам Николаев в эфире известной телепередачи.
Он признался, что это произошло в один из его дней рождения. Рассказывая о своей дружбе с Аллой Борисовной, он вспомнил, что примадонна попросила покатать ее на санках. Когда артисты выехали за пределы двора и добрались до проезжей части, санки застряли, так как на земле началась полоса асфальта без снега. Именно тогда исполнители увидели приближающийся автобус, который не мог повернуть из-за сугробов.
"И он вот так вот дыщ-дыщ об эти сугробы. И мы смотрим, как обреченные на это, мы даже не пошевелились", - рассказал он.
В последний момент водитель смог остановить автобус. Чтобы разрядить обстановку, Пугачева сняла шапку и начала петь. Николаев отметил, что водитель узнал певицу и был шокирован.
Раньше сообщалось о том, что Пугачева шокировала поклонников признанием. А также Алла Пугачева шокировала дерзким образом.
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