Скандал у дитячому садочку Запоріжжя. В інтернет потрапило відео, як вихователька буквально жбурляє чотирирічних дітей, що бавились на майданчику. Ці кадри не на жарт розлютили користувачів соцмереж. Люди вимагають покарати так званого "педагога", але за неї несподівано вступились і працівники садка, і навіть батьки дітей. Ось репортаж.

Відео неадекватної поведінки виховательки дитячого садочка № 164, що в центрі Запоріжжя, за лічені години зібрало кілька десятків тисяч переглядів. Небайдужі поширювали інформацію, обурюючись діями педагога.

На кадрах видно, як на майданчику шикуються діти. Кілька хлопчаків бігає поруч. Потім з'являється вихователька, силоміць тягне одну дитину за руку, намагається спіймати іншу. Б'є. Потім хапає двох хлопчаків за шиворіт, трясе і волочить за ялинку. За кілька секунд вона знову в кадрі. Хоче зняти ще одного вихованця з металевої конструкції. Дитина зривається. Падає. Жінка нервово підіймає хлопчика і грубо тягне за руку до інших. Коли діти нарешті вишикувалися, вихователька заспокоюється.

І якщо в соцмережах вчинок виховательки батьки засуджують, то в самому садочку - стали на захист.

"Воспитателя я знаю с хорошей точки зрения. Потому что она воспитывала моего ребенка", - говорить Світлана, мама одного з вихованців дитсадка № 164.

Досвідченим педагогом вважають героїню відео й колеги. Мовляв, у жінки тридцять років стажу. Усі її люблять. А з приводу поведінки на відео - кажуть: то все через невихованість дітей.

"Ви ж бачили на відео. Там 15 дітей там чи скільки, вони стоять же в парах. Вони ж нікуди не пішли. А три дитини, які, ну ви ж розумієте, вони ж роблять шо їм там заманеться", - говорить Ірина Клименко, вихователька дитсадка № 164.

Поспілкуватись безпосередньо з педагогом нам не вдалося. У дитсадку кажуть, вихователька звільнилась. Кілька днів тому. За власним бажанням.

"За даним випадком на сьогоднішній день проводиться службове розслідування. І воно ще проводиться. За результатами службового розслідування буде надана інформація", - говорить Світлана Панченко, завідувачка дитсадка № 164.

Щоб дізнатись більше про інцидент, ми спробували знайти того, хто його знімав нібито з будинку навпроти. Але там в авторстві відео ніхто не зізнався.

У поліції вже почали перевірку. І якщо факти насильства над дитиною доведуть, педагогові світить штраф або до двох років позбавлення волі.