Оживити шкільні підручники вирішили студенти на Прикарпатті. Вони створили мобільний додаток, який перетворює перетворює звичайні малюнки з книжок на тривимірні зображення. Розробники запевняють - ця программа не тільки полегшить навчання, а й зробить його значно цікавішим.

У природничо-математичному ліцеї Івано-Франківська користуватися мобільними телефонами під час занять суворо заборонено. Але тільки не на уроках хімії. Віднедавна смартфони тут на рівні з книжками та зошитами.

Тема уроку - вуглеводи, глюкоза та її складові. Прошу вас відкрити атласи і відкрийте на ваших мобільних телефонах завантажені програми

Свої ґаджети учні наводять на підручник - і складна хімічна формула сполуки ніби оживає.

Мобільний додаток працює без інтернету. Що дуже важливо адже чимало шкіл, особливо в гірській місцевості, не мають доступу до мережі. Розробили програму спільно студенти та викладачі - одного з місцевих університетів. Гроші, а це 50 тисяч гривень, виграли на конкурсі міських стартапів.

"Програма працює в трьох режимах - перший це відтворення самої органічної молекули у три де форматі. Що допомагає просторово побачити цю молекулу учню зрозуміти її будову. Вчителю вже не треба розказувати про віртуальні валентні кути. А наочно побачити як ця молекула в просторі виглядає", - говорить Лілія Мідак, доцент кафедри хімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Завдяки інформаційній візуалізації - навчатися тепер стало простіше та цікавіше, - кажуть ліцеїсти.

"Хімія взагалі належить до наук які важкі до сприйняття. Тому будь-яка візуалізація тільки вітається. Я бачу результати у дітей. Воно дозволяє краще і доступніше пояснювати матеріал мені як вчителю", - говорить Ольга Кузишин, вчитель хімії.

"Набагато легше ми тепер приблизно уявляємо як виглядає алкени алкніни ці всі різні формули і це справді дуже цікаво", - говорить Софія Шкварок, учениця 10 класу природничо-математичного ліцею Івано-Франківська.

Мобільний додаток із "три де" ефектом - не єдина спільна робота франківських науковців. У їхньому доробку є ще одна програма - віртуальна альтернатива практикумам.

"Ми відзняли відео всіх лабораторних робіт. Це відео так само прив'язали до маркерів і учні можуть як дома так і на уроці переглядити відео, готуватися", - говорить Іван Кравець, аспірант кафедри хімії.

Автори мобільних додатків сподіваються, що їхній досвід невдовзі підхоплять і колеги. Тож скоро аналогічні програми з'являться й для інших предметів.