В Польше мужчина умер после драки с украинцами [ Редактировать ]
На западе Польши в день Христового Воскресенья в вечернее время суток около одного из местных магазинов поляки подрались с группой граждан Украины, сообщает "Польское радио", в результате происшествия серьезно пострадал 40-летний поляк, спустя несколько дней он умер в больнице.
По словам очевидцев, украинцы начали оскорблять и вульгарно высказываться в адрес продавца магазина. За женщину вступились поляки, и началась драка. В потасовке одному из граждан Польши нанесли тяжелую травму головы. Украинцы спрятались в доме неподалеку от магазина, где их задержали стражи порядка.
Пострадавшего поляка госпитализировали, он умер в больнице спустя четыре дня. Вскрытие показало, что мужчина скончался вследствие тяжелой травмы головы. Друг потерпевшего рассказал, что изначально в драке четверо поляков дрались против четырех украинцев.
Представитель окружной прокуратуры утверждает, что украинцы во время потасовки использовали ножи. Суд избрал для обвиняемых меру пресечения - три месяца под арестом. По статье об избиении, которое привело к смерти, им грозит до десяти лет лишения свободы.
Раньше сообщалось о том, что на украино-румынской границе разбился вертолет. А школьник зарезал сверстника во время переменки.
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