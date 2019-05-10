На западе Польши в день Христового Воскресенья в вечернее время суток около одного из местных магазинов поляки подрались с группой граждан Украины, сообщает "Польское радио", в результате происшествия серьезно пострадал 40-летний поляк, спустя несколько дней он умер в больнице.

По словам очевидцев, украинцы начали оскорблять и вульгарно высказываться в адрес продавца магазина. За женщину вступились поляки, и началась драка. В потасовке одному из граждан Польши нанесли тяжелую травму головы. Украинцы спрятались в доме неподалеку от магазина, где их задержали стражи порядка.

Читайте также В Запорожье трагически погиб мужчина

Пострадавшего поляка госпитализировали, он умер в больнице спустя четыре дня. Вскрытие показало, что мужчина скончался вследствие тяжелой травмы головы. Друг потерпевшего рассказал, что изначально в драке четверо поляков дрались против четырех украинцев.

Представитель окружной прокуратуры утверждает, что украинцы во время потасовки использовали ножи. Суд избрал для обвиняемых меру пресечения - три месяца под арестом. По статье об избиении, которое привело к смерти, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Раньше сообщалось о том, что на украино-румынской границе разбился вертолет. А школьник зарезал сверстника во время переменки.