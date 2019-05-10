На украино-румынской границе обнаружили разбитый вертолет, который вероятно перевозил контрабанду, и тело пилота. Разбитое транспортное средство заметил пастух из села Сэпынца в Румынии вечером, 9 мая.

Информацию о трагедии официально уже подтвердили в полиции и прокуратуре округа, которая открыла производство и должна выяснить все обстоятельства трагедии. Отмечается, что вертолет пересек воздушное пространство Румынии нелегально - вероятно, переправлял контрабандные сигареты.

Официально полиция Румынии пока не предоставила никакой информации о погибшем человеке. По предварительной версии румынских правоохранителей, вертолет летел слишком низко, чтобы его не заметили пограничники, потому задел деревья и упал.

Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.