На украино-румынской границе разбился вертолет [ Редактировать ]
На украино-румынской границе обнаружили разбитый вертолет, который вероятно перевозил контрабанду, и тело пилота. Разбитое транспортное средство заметил пастух из села Сэпынца в Румынии вечером, 9 мая.
Информацию о трагедии официально уже подтвердили в полиции и прокуратуре округа, которая открыла производство и должна выяснить все обстоятельства трагедии. Отмечается, что вертолет пересек воздушное пространство Румынии нелегально - вероятно, переправлял контрабандные сигареты.
Официально полиция Румынии пока не предоставила никакой информации о погибшем человеке. По предварительной версии румынских правоохранителей, вертолет летел слишком низко, чтобы его не заметили пограничники, потому задел деревья и упал.
Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.
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