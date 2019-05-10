До нового складу Європарламенту мають шанс потрапити українські мігранти. Вихідці з України є в переліку кандидатів від Польщі. Хто вони та які погляди мають? Розкаже Олена Абрамович.

Під куполом цієї скляної будівлі збираються депутати з усієї Європи. Точніше з країн Євросоюзу. Це Європарламент. І українців досі тут не було. Проте вже через місяць ситуація може змінитись.

Ні, мова не про членство України в ЄС. Високі кабінети та крісла євродепутатів можуть вибороти українці, які отримали польське громадянство. І таких у списках польських партій наразі четверо. З діаметрально протилежними політичними поглядами.

Наприклад, від націоналістичного блоку правих балотується уродженка Донецька Лілія Мошечкова. Була помічена на демонстраціях з російським прапором, а ще їздила до окупованого Криму - що порушує законодавство України.

"мошечкова - контроверсійна постать, зважаючи на її політичні погляди. У грудні 2014 року жінка виступила проти візиту українського президента Петра Порошенка до Польщі, а в конфлікті на Донбасі вона підтримала проросійських сепаратистів. Лілія Мошечкова також любила фотографуватися з лідером байкерської групи "Нічні вовки", Олександром "Хірургом"-залдостановим, палким прихильником Володимира Путіна".

Ще один мігрант із проросійськими поглядами - вихідець із західної України Володимир Осадчий. Називає колишню батьківщину неофашистською державою. І був співавтором поправок до польського закону про Інститут національної пам'яті, який загострив ворожнечу між поляками та українцями. Потерпає від такої ворожнечі ще одна кандидатка з українським корінням - Оксана Литвиненко. Її дитину цькували у польській школі, почепивши на портфель напис "українська мавпа".

"Мій чоловік пішов до школи. А там від бабусі автора цього напису - культурної та елегантної старенької - почув слова: "безпринципні різники", - говорить Оксана Литвиненко кандидатка до Європарламенту від лівої партії "Весна".

"Оксана Литвиненко родом з Луганська, має проукраїнські погляди. У соцмережах єдине її фото в рамці з вимогою звільнити ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Литвиненко - активно бореться за права жінок. До Європарламенту балотується від лівої від партії "весна". Як і Лілія Твардош з Одеси", - говорить

"У мене є дві батьківщини - Одеса та Краків. Зараз я можу зробити щось хороше для Польщі, а в майбутньому - й для України", - говорить Лілія Твардош, кандидатка у Європарламент від лівої партії "Весна".

Чи вдасться потрапити колишнім українцям до Європарламенту стане відомо вже скоро. Обиратимусь нових євродепутатів громадяни ЄС з 23 до 26 травня.