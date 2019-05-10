Канзас накрило повенями та торнадо [ Редактировать ]
Від якого лиха потерпають Сполучені Штати? Чому забрали водійське посвідчення у Девіда Бекхема? Та який вигляд матимуть будинки на Марсі? Про це та інше в нашому огляді.
Повені й торнадо накрили південь Сполучених Штатів. Щонайменше одна людина загинула. В Техасі й Канзасі затоплені дороги й пошкоджені споруди. Десятки тисяч будинків знеструмлені.
За словами місцевих жителів, це найпотужніший удар стихії за останні 20 років. І прогнози синоптиків невтішні: у Техасі, Міссурі та Оклахомі - дощитиме й надалі.
******
У США презентували прототип космічного апарата для приземлення на Місяць. На підкорення супутника Землі зазіхнув мільярдер Джеф Безос. Посадковий модуль отримав назву Blue Moon. Він зможе опускатися на поверхню Місяця з корисним навантаженням до шести з половиною тонн.
Окрім цього, на даху апарата планують розмістити місяцехід. Над проектом працювали три роки. І вже влітку тестуватимуть спеціально створений для апарата двигун.
******
Девід Бекхем на півроку залишився без водійських прав. Посвідчення футболіста позбавив лондонський суд. Колишнього капітана англійської збірної упіймали на розмові по телефону за кермом.
А це у Британії суворо заборонено. За таку провину суд додав Бекхему шість штрафних балів до вже нарахованих шести за інші порушення правил дорожнього руху й заборонив сідати за кермо протягом шести місяців.
******
Якими будуть будинки на Марсі - знають у нью-йоркському агентстві дизайну та архітектури. У рамках чотириденного міжнародного конкурсу, який проводить НАСА, вчені надрукували на 3D-принтері макет домівки.
Саме такої форми, на їхню думку, мають бути будинки для комфортних умов пристосування на "червоній планеті". Будівництво тривало понад 10 годин. Науковці посіли перше місце й виграли півмільйона доларів. А в НАСА наголосили, що обов'язково візьмуть за взірець розробку агентства.
******
На французькому острові Реюньон внаслідок нападу акули загинув серфер. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ. Свідок події розповів, що серфер підкорював хвилі протягом 20 хвилин, після чого зник з поля зору. Тоді очевидець і викликав службу порятунку. Ті лише констатували смерть. Наразі територія пляжу закрита для відвідування.
по теме
Південь США накрило потужними зливами
Повені та торнадо накрили південь Сполучених Штатів. У Техасі та Канзасі затопило дороги та пошкодило споруди. Десятки тисяч будинків знеструмлені. Щонайменше одна людина загинула
Селяни Прикарпаття рятують свої домівки від прориву дамби
На Прикарпатті річки заливають сільські обійстя, руйнують мости та дамби. За прогнозами синоптиків, опади триватимуть. Очікують, що рівень води підніметься до метра
На Прикарпатті гірські річки загрожують оселям селян
Прикарпаття і далі заливає дощами. Переводнені гірські ріки заливають прибережні сільські обійстя, руйнують мости та дамби. За прогнозами синоптиків, опади продовжуватимуться і далі
На Прикарпатті гірські річки виходять із берегів
Прикарпаття опинилося під загрозою підтоплення. Уже третій день поспіль в області не вщухають зливи. У річках стрімко піднімається вода, подекуди вони виходять із берегів
Румунією пронісся потужний торнадо
Південним сходом Румунії пронісся потужний торнадо. Фото та відео рідкісного для країни природного явища очевидці активно публікували в соцмережах