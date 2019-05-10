Від якого лиха потерпають Сполучені Штати? Чому забрали водійське посвідчення у Девіда Бекхема? Та який вигляд матимуть будинки на Марсі? Про це та інше в нашому огляді.

Повені й торнадо накрили південь Сполучених Штатів. Щонайменше одна людина загинула. В Техасі й Канзасі затоплені дороги й пошкоджені споруди. Десятки тисяч будинків знеструмлені.

За словами місцевих жителів, це найпотужніший удар стихії за останні 20 років. І прогнози синоптиків невтішні: у Техасі, Міссурі та Оклахомі - дощитиме й надалі.

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У США презентували прототип космічного апарата для приземлення на Місяць. На підкорення супутника Землі зазіхнув мільярдер Джеф Безос. Посадковий модуль отримав назву Blue Moon. Він зможе опускатися на поверхню Місяця з корисним навантаженням до шести з половиною тонн.

Окрім цього, на даху апарата планують розмістити місяцехід. Над проектом працювали три роки. І вже влітку тестуватимуть спеціально створений для апарата двигун.

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Девід Бекхем на півроку залишився без водійських прав. Посвідчення футболіста позбавив лондонський суд. Колишнього капітана англійської збірної упіймали на розмові по телефону за кермом.

А це у Британії суворо заборонено. За таку провину суд додав Бекхему шість штрафних балів до вже нарахованих шести за інші порушення правил дорожнього руху й заборонив сідати за кермо протягом шести місяців.

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Якими будуть будинки на Марсі - знають у нью-йоркському агентстві дизайну та архітектури. У рамках чотириденного міжнародного конкурсу, який проводить НАСА, вчені надрукували на 3D-принтері макет домівки.

Саме такої форми, на їхню думку, мають бути будинки для комфортних умов пристосування на "червоній планеті". Будівництво тривало понад 10 годин. Науковці посіли перше місце й виграли півмільйона доларів. А в НАСА наголосили, що обов'язково візьмуть за взірець розробку агентства.

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На французькому острові Реюньон внаслідок нападу акули загинув серфер. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ. Свідок події розповів, що серфер підкорював хвилі протягом 20 хвилин, після чого зник з поля зору. Тоді очевидець і викликав службу порятунку. Ті лише констатували смерть. Наразі територія пляжу закрита для відвідування.