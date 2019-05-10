Мужчина открыл стрельбу во время молитвы мечети [ Редактировать ]
Спустя несколько месяцев после серии атак в мечетях и исламском центре в британском Бирмингеме, под угрозой оказалась мусульманская община Лондоне - в мечети Семи Королей прозвучала стрельба, пишет "Сегодня".
Как стало известно, во время вечерней молитвы неизвестный мужчина вошел в исламский храм и открыл огонь из пистолета. Полиция не смогла задержать стрелка, и поэтому сейчас он объявлен в розыск.
В результате инцидента никто не пострадал. Скотленд-Ярд не рассматривает стрельбу как теракт, а сами верующие утверждают, что этот случай не помешает им в дальнейшем посещать мечеть.
Ранее мужчина открыл стрельбу в баре, а также в одной из американских школ ученик открыл огонь по сверстникам.
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