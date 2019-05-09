В баре произошла стрельба, есть жертвы [ Редактировать ]
В одном из баров американского штата Флорида произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек, сообщает "УНН".
Пресс-секретарь полиции города Форт-Лодердейл во Флориде Кейси Лининг заявила, что офицеры выехали на сообщение о стрельбе, которая произошла в баре Blue Martini в торговом центре Galleria в среду в 23:51 по местному времени.
Двух пострадавших доставили в больницу. Информации об их состоянии здоровья не поступало. Лининг отметила, что подозреваемый находится под стражей, пока личность его неизвестна. Полиция считает, что стрельба "произошла в результате ссоры внутри заведения".
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