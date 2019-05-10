Порошенко прокомментировал допрос в ГПУ [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время допроса в Генпрокуратуре повторно дал показания по делу Майдана.
"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", - написал он в Facebook.
Напомним, Генпрокуратура вызвала Порошенко на 7 мая для допроса по делам о преступлениях против активистов Евромайдана. Президент не пришел на допрос.
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