"Украина - не номер в отеле": Порошенко ответил Зеленскому [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев, и позиции высшего законодательного органа и согласен на любую дату инаугурации Владимира Зеленского, но до тех пор остается действующим главой государства и выполняет свои обязанности в соответствии с Конституцией. Об этом заявили в Администрации президента.
"Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно с европейскими традициями, так как это принято в демократических странах", - сказано в сообщении.
В администрации напомнили, что Порошенко готов провести встречи с Зеленским не дожидаясь инаугурации, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, и другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности.
"Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации. В то же время считают положительным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом", - добавили в администрации президента.
Ранее у Зеленского прокомментировали визит Трампа на инаугурацию. Также новоизбранный президент записал жесткое обращение к парламенту.
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