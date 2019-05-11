За 20 років - більше 20 тисяч дерев. У Миколаєві пенсіонер взявся за озеленення рідного міста. Починалося все з території біля власного будинку, а тепер висаджені алеї є в кожному районі.

З унікальним чоловіком поспілкувалися наші кореспонденти.

На подвір'ї звичайної миколаївської школи сьогодні людно. На майстер-клас з висадки дерев від відомого в місті садівника зібралися учні, вчителі та батьки.

"Лишние ветки уберем, оставляем наверху немного, чтобы приживаемость была. Чем меньше веток остается, меньше воды требуется".

Як правильно підготувати саджанець, коли його садити, та як доглядати - Вадим Андрійович про це знає все. І це не дивно, адже на його рахунку більше 20 тисяч висаджених дерев.

Чоловік захопився цією справою наприкінці 90-х, коли вийшов на пенсію. Майже щоранку люди бачили свого сусіда то з лопатою, то з сапкою або ж з візком, наповненим пляшками води. Його в'язи, катальпи, липи, каштани і магнолії є скрізь по всьому Миколаєву.

Цікаво, що висаджує Вадим Сердцев дерева майже цілий рік. На весні працює зі свіжими саджанцями, а решту часу застосовує "контейнерний" метод посадки. Заготовки у пляшках зберігає на дачі або вдома. І все фіксує у своєрідній садовій бухгалтерії.

"Журнал называется "Что? Где? Когда?" Что посадил, где и когда посадил. Я регистрирую все. И поливы воды, сколько воды израсходовал - все зарегистрировано", - розповідає Вадим Сердцев, садівник із Миколаєва.

Дерева - це і кисень, і тінь, і окраса. А місту на сухому та спекотному півдні цього завжди не вистачало, переконаний Вадим Сердцев. Тому й вирішив рятувати Миколаїв. Спочатку працював сам, потім в нього з'явилися однодумці, а тепер він - один з головних організаторів акцій з озеленення. Пенсіонер як може заохочує до своєї справи інших.

"Беру эти саженцы в бутылках, в тележке вывожу на людное место, вывешиваю плакаты "Посади свое дерево!" и "Саженцы бесплатно" - и раздаю. Единственное требование, я записываю, где будет посажено. Если человек возьмет саженец и сам посадит, он ухаживать будет", - розповідає Вадим Сердцев, садівник із Миколаєва.

"Он высадил для нашего города много деревьев, облагородил наш город, "активировал" много жителей о том, что надо заботиться о природе, беречь ее. Без природы будет сложно выжить, деревья - легкие нашего мира. Стоит их сажать", - зазначив Максим Місайлов, активіст.

Для садівника - головне не визнання. Свою місію Вадим Андрійович бачить в тому, аби змінити ставлення миколаївців до свого життя та виховати любов до рідного міста.