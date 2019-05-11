Арсен Аваков нагородив за сумлінну службу 55 держслужбовців [ Редактировать ]
Державні нагороди. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив за сумлінну службу 55 держслужбовців. Кому дістались відзнаки ? знає Юлія Жешко.
Серед тих, хто отримав ордени за сумлінну службу - фахівці МВС, НГУ, рятувальники, військові, працівники Нацполіції та Державної міграційної служби.
Арсен Аваков зазначив: відомчі та урядові відзнаки - це не просто формальність.
"Сьогодні маю честь від імені держави Україна, від українського народу вручити вам державні нагороди. Кожен з вас має чесноти, якими пишаються українці і держава. І сьогодні на цих урочистостях хочу подякувати від імені держави, сказати велике дякую - кожному з вас. Слава вам і слава Україні. - Героям Слава", - наголосив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ.
Міністр запевнив що працівники органів внутрішніх справ докладають максимум зусиль для збереження порядку по всій країні. До речі, не лише чоловіки, а і жінки.
"У мене в же є нагорода від президента за участь в АТО. Багато нагород від нашого регіонального управління, від командирів частин, а від Кабінету міністрів - перша. Закінчила навчання в університеті і пішла служити по контракту. І дотепер служу, вже 10 років", - розповідає Аліна Кавінчук, прапорщик, Сумський прикордонний загін.
"Командування порахувало, що я достойний. За те і дали. Я прийшов на службу у 2014 році за покликом серця, оскільки почалась війна, незворотні події в державі. І я, як і тисячі українців, був зобов'язаний піти на фронт. Правда, в складі добровольчого підрозділу. На той час це був батальйон "Азов", потім полк "Азов". А зараз окремий загін Нацгвардії спеціального призначення", - зазначив позивний "Калина", заступник командира полку.
Більшість спеціалістів отримали відзнаки за сумлінну службу. Троє з 55 одержали ордени "За мужність". Серед них - старший лейтенант Сергій Денисюк, технік Сергій Лиманець і командир взводу НГУ Олександр Пітюренко.
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