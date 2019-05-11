Сотні ексклюзивних та раритетних автівок з'їхались на фестиваль Old Car Land-2019 до столиці. Цьогоріч там представили не тільки найзнаковіші моделі відомих брендів, але й ті, що дали поштовх автовиробництву загалом.

Наші кореспонденти відвідали фестиваль, і ось що там побачили.

Найстарішим автомобілям-учасникам - понад 100 років. Цей "Форд Т1909" року першим зібрали на заводському конвеєрі, після чого авто пішло в маси за ціною у 352 долари. У цих машин не було бензонасосу, тож бензин йшов до двигуна самотоком. Тому, щоб авто не заглухло під час підйому - на ньому заїжджали в гору задом наперед.

"Это был прогресс, прорыв в автомобилестроении - конвейер "Форд Т" и они вот таким образом пошли. Доступность автомобиля появилась, массовость появилась", - зазначив Вадим Навроцький, організатор фестивалю.

А ось предки радянського громадського транспорту - "ЛАЗ 965Б" 1958 року - на такому ж автобусі Юрій Гагарін їхав по Байконуру перед стартом ракети "Восток-1" та "ЛАЗ "Турист", який і сьогодні в робочому стані.

"ЛАЗ 697 М - "Маруся" у него имя, название - Машка, Маруся их называли. Этот "Турист" на сегодня - самый лучший и единственный сохранившийся экземпляр на ходу той модели 70-х годов. В мире таких автобусов больше нет. Это автобус хозяина завода "ЛАЗ" Игоря и он мне передал его на хранение, так мы его используем и он всегда у нас, потому что техника должна двигаться, чтобы она не умерла", - розповідає Вадим Навроцький, організатор фестивалю.

Цей американський "Шевроле Імпала" реставрували в Києві, щоправда - лише поміняли відкидний дах та повернули "рідний" колір. Все інше - в оригінальному стані з 1975 року.

"Так как крыша была обветшалая, я заказал новую крышу с Америки. И, по сути, я только поменял крышу и перекрасил автомобиль, в остальном - он оригинальный, все болты "дюймовые". Это такой винил - в те годы не было кожаных салонов, - это был вот такой вот винил "под кожу", перфорированный, довольно не плохое качество. На спидометре у меня до 100 миль в час, но я разгонялся где-то до 150", - показує Альберт, власник ретроавтомобіля.

А це один з найпотужніших та найдорожчих автомобілів преміум-класу середини 20 століття - "Бентлі С2". Таку автівку могли дозволити лише найбагатші люди тих часів.

"На нем есть мемориальная табличка. Табличка - ну, как, - она не мемориальная, но поскольку они покойные эти хозяева - мистер и миссис Маккорд. Это были соратники команды президента клана Кеннеди, сын у них во время бомбардировок Лондона потерял слух - он основал современную школу сурдоперевода", - розповідає Борис, власник ретроавтомобіля.

Цей "Бентлі" є фаворитом ретровиставки цього року. За нього у 1959 році його власник міг отримати 7-кімнатний будинок!

Цього року ювілейна десята виставка ретро-автомобілів стала рекордною - за найбільшою кількістю техніки. Сьогодні тут можна побачити всі авто, які отримали гран-прі на попередніх фестивалях. А ще завітати на змагання з дріфту на ретро-автомобілях та навіть раллі.