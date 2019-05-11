Яке рідкісне явище зафільмували жителі Філіппін та яка швидкість надсучасного пасажирського потягу? Про це та інше - далі у нашому огляді.

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Незвичайне природне явище пощастило зафільмувати жителям Сінгапуру. Сильний порив вітру утворив так зване "водяне торнадо". Очевидці розповідають, побачити його можна було протягом 20 хвилин. Після чого воно зникло. Національне метеорологічне агентство повідомляє - таке явище у цій місцевості трапляється не частіше 3 разів на рік.

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Справжня поліцейська погоня розгорнулася у середмісті Лос-Анджелеса. Там чоловік, який підозрюється у вбивстві своєї дівчини, викрав автівку і намагався втекти з міста. За ним направили патруль з 10 поліцейських автівок. Коли утікач зрозумів, що копи його наздоганяють - відкрив по них вогонь. Чоловіка вдалося зупинити лише через 20 хвилин. Правоохоронці прострелили колеса автівки. Порушника заарештували. Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі.

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Врятував студента від загибелі. У Нью-Йорку водій шкільного автобуса вчасно помітив небезпеку. Коли неповнолітній хотів вийти з транспортного засобу, водій схопив його за сорочку, бо помітив наближення автівки. Адміністрація середньої школи назвала водія справжнім героєм, а батьки студента розшукали його та особисто подякували.

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Надшвидкий пасажирський потяг почали тестувати у Японії. "Шінкансен" як його називають японці - здатен розвинути швидкість до 400 кілометрів за годину. Минулий рекорд належить китайському потягу. Його максимальна швидкість становила 380 км за годину. Тестування відбудеться на невеликій відстані між двома містами. А перший офіційний запуск планують на 2030 рік.

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Літаючі риби та гігантські квіти. Італійське місто Бресаноне на кілька днів перетворилося на справжню казку. Там проходить світловий фестиваль, на який з'їжджаються з усіх куточків світу. Цьогоріч тема фестивалю - життя в Альпах. Експонати, які представили організатори, стосуються унікальної альпійської екосистеми. А група волонтерів відтворила флору та фауну гірської місцевості і підсвітили все світло діодами - таким чином організатори намагалися не тільки розважити відвідувачів, а й привернути увагу до проблеми кліматичних змін, які загрожують унікальній природі.