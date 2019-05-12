Американец из штата Нью Джерси снял на видео двух диких медведей, устроивших яростную драку прямо у него во дворе, сообщает UPI.

Автор видео Корни Бэйл рассказал, что узнал о медведе на заднем дворе своего дома от соседа. На улице играл его сын, поэтому он сразу решил проверить свой участок. Однако пока он искал животное на заднем дворе, у главного входа в дом стал раздаваться подозрительный шум.

Выяснилось, что звуки издавали два барибала, сцепившиеся друг с другом. Американец уверен, что дрались два самца из-за самки, которую видел его сосед на заднем дворе.

Раньше сообщалось о том, что в школу вместе с учениками набрали овец и баранов. А также мужчина укусил змею, после чего умер.