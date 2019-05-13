Самолет совершил посадку без переднего шасси (видео) [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Самолет национальной авиакомпании Мьянмы совершил жесткую посадку в международном аэропорту Мандалая, используя только задние шасси. Об этом сообщает AP.
Перед посадкой пилот сообщил диспетчерам, что у самолета не открылись передние шасси. Исходя из этого, капитану воздушного судна пришлось совершить жесткую посадку, используя только задние шасси.
Детали инцидента уточнили в авиакомпании. Там отметили, что EICAS - система индикации двигателя и оповещения экипажа, указывала на сбой в работе переднего шасси. Неоднократные попытки пилота выпустить шасси оказались безуспешными. Самолет сделал два круга мимо башни авиадиспетчеров, чтобы те могли визуально проверить, выпустились ли колеса.
После этого пилот выполнил аварийные процедуры для сброса топлива, чтобы уменьшить вес для посадки, и около 9:09 утра удачно приземлил самолет на задние шасси. Пассажиров эвакуировали. Информации о пострадавших нет, сообщается лишь, что все 82 пассажира и 7 членов экипажа находятся в безопасности.
После инцидента аэропорт временно закрыли для посадки крупных самолетов Boeing и Airbus.
Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.
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