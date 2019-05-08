Крушение самолета в Мьянме: появились первые данные о потерпевших [ Редактировать ]
В результате аварии самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines в аэропорту Янгон в Мьянме пострадали 11 человек. На борту находился 31 человек, пишет "Корреспондент".
В том числе граждане Бангладеш, Мьянмы, Канады, Китая, Индии, Франции и Швейцарии. По данным СМИ, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки.
На данный момент аэропорт закрыт на взлет и посадку до выяснения причин катастрофы.
Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.
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