У Литві відбулися президентські вибори. Активність становила 56,5 відсотків. Нині на дільницях рахують голоси.

На момент опрацювання понад половини бюлетенів - лідирує колишній банкір і правоцентрист за переконаннями Ґітанас Науседа. Серед його головних суперників - нинішній прем'єр-міністр Литви, лівоцентрист Саулюс Скверняліс та консерваторка Інгріда Шимоніте, колишня міністр фінансів.

Чинна президентка Даля Грибаускайте не могла балотуватися, адже завершує другий п'ятирічний термін на посаді.