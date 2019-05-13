Президентські вибори у Литві: на дільницях рахують голоси [ Редактировать ]
У Литві відбулися президентські вибори. Активність становила 56,5 відсотків. Нині на дільницях рахують голоси.
На момент опрацювання понад половини бюлетенів - лідирує колишній банкір і правоцентрист за переконаннями Ґітанас Науседа. Серед його головних суперників - нинішній прем'єр-міністр Литви, лівоцентрист Саулюс Скверняліс та консерваторка Інгріда Шимоніте, колишня міністр фінансів.
Чинна президентка Даля Грибаускайте не могла балотуватися, адже завершує другий п'ятирічний термін на посаді.
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