Російські танки поблизу Донецька. Окупанти не виконують зобов'язання щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування.

Представники місії ОБСЄ виявили понад півсотні танків, два десятки гаубиць і три зенітні ракетні комплекси. Озброєння розміщене поза межами визначених місць зберігання.

Крім того, на полігоні неподалік Покровки на схід від Донецька місія зафіксувала щонайменше 5 танків T-72.