Спостерігачі ОБСЄ зафіксували російські танки на Донбасі [ Редактировать ]
Російські танки поблизу Донецька. Окупанти не виконують зобов'язання щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування.
Представники місії ОБСЄ виявили понад півсотні танків, два десятки гаубиць і три зенітні ракетні комплекси. Озброєння розміщене поза межами визначених місць зберігання.
Крім того, на полігоні неподалік Покровки на схід від Донецька місія зафіксувала щонайменше 5 танків T-72.
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