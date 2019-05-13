Азія та Африка відмовляються від пластикового сміття [ Редактировать ]
187 країн підтримали глобальний пакт із боротьби з пластиковим сміттям. Підписали його в Женеві, після двох тижнів переговорів.
За домовленістю, країни Азії й Африки зможуть відмовлятися завозити відходи з-за кордону. Чимало розвинених країн уже багато років відправляють туди сміття, нібито на переробку. США - найбільший експортер пластикового непотребу, - угоду не підписали.
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