187 країн підтримали глобальний пакт із боротьби з пластиковим сміттям. Підписали його в Женеві, після двох тижнів переговорів.

За домовленістю, країни Азії й Африки зможуть відмовлятися завозити відходи з-за кордону. Чимало розвинених країн уже багато років відправляють туди сміття, нібито на переробку. США - найбільший експортер пластикового непотребу, - угоду не підписали.