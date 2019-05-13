Ілона Маска викликали до суду у справі про наклеп на дайвера. Йдеться про британця Вернона Ансворта, який брав участь у порятунку дітей із печери в Таїланді.

Він подав позов проти бізнесмена через образу та зажадав щонайменше 75 тисяч доларів компенсації. Початок судового процесу призначено на 22 жовтня.

Нагадаємо, торік у липні мільярдер розмістив у Twitter серію образливих записів про Ансворта, зокрема назвав його педофілом. Раніше британець заявив в інтерв'ю, що пропозиція Маска застосувати субмарину для порятунку дітей із печери в Таїланді була лише піар-трюком.