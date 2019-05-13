Ілон Маск постане перед судом [ Редактировать ]
Ілона Маска викликали до суду у справі про наклеп на дайвера. Йдеться про британця Вернона Ансворта, який брав участь у порятунку дітей із печери в Таїланді.
Він подав позов проти бізнесмена через образу та зажадав щонайменше 75 тисяч доларів компенсації. Початок судового процесу призначено на 22 жовтня.
Нагадаємо, торік у липні мільярдер розмістив у Twitter серію образливих записів про Ансворта, зокрема назвав його педофілом. Раніше британець заявив в інтерв'ю, що пропозиція Маска застосувати субмарину для порятунку дітей із печери в Таїланді була лише піар-трюком.
по теме
Сміттєзвалище під Дрогобичем загрожує екологічною катастрофою
Нечистоти зі сміттєзвалища, що неподалік Брониці, потрапляють у річку Медвежанка. Та, своєю чергою, - впадає у Дністер. Екологи взяли проби води - результати шокували
Мешканець багатоповерхівки судиться через борги за теплопостачання
Як тепловики змусили заплатити 20 тисяч гривень людину, в якої навіть батарей ніколи не було?
У Брюсселі пройшла акція на підтримку українських політв'язнів
Дипломати та представники української громади вийшли на одну з найбільш мальовничих площ європейської столиці, тримаючи в руках портрети журналіста Романа Сущенка
Суд продовжив запобіжний захід підозрюваним у вбивстві журналіста Сергієнка
Броньовані автомобілі, спецавтівки та десятки поліцейських. Напередодні на Черкащині Городищенський райсуд обирав запобіжний захід обвинуваченим у вбивстві журналіста Василя Сергієнка
Жителі Чехії вимагають розслідувати шахрайства з субсидіями
Прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша звинувачують у шахрайстві під час розподілу субсидій ЄС - йдеться про понад півтора мільйона євро, які він міг привласнити через свої фірми