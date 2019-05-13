Под Киевом мужчина перелез через забор и проник на охраняемую территорию вблизи аэропорта "Борисполь". Там находится складское помещение с емкостями горючего для самолетов. С собой он прихватил насос, шланг и емкости, а все для того, чтобы украсть то самое топливо, сообщает "Информатор".

Отмечается, что вор приехал на место преступления на Газели, но его вовремя обнаружили работники охраны, которые вызвали наряд полиции.

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На месте происшествия прибыла следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции и изъяла все орудия преступления, которые уже частично были наполнены горючим. Самого вора задержали. Им оказался 48-летний местный житель. Он объяснил полицейским, что совершил преступление с целью наживы.

Правоохранители установили, что с помощью оборудования мужчина похитил из резервуаров 2,3 тысячи литров керосина. По факту кражи открыли уголовное производство. Устанавливается сумма нанесенного материального ущерба. Продолжается следствие.

Фото: Информатор

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