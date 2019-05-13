Импорт тканей для армии блокируют таможня, СБУ и Генпрокуратура - СМИ [ Редактировать ]
Сумская таможня, Служба безопасности и Генпрокуратура блокируют работу импортеров, которые ввозят в том числе и ткани для потребностей украинской армии, на основании уголовных производств, не имеющих отношения ни к этому бизнесу, ни к этому региону. Об этом "Украинским новостям" стало известно из текста заявления компании-импортера в территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве.
Заявление в ГБР подал заместитель директора ООО "Вултекс-С" Евгений Овсиенко.
Согласно документу, в начале марта 2019 исполняющий обязанности начальника Сумской таможни ДФС Александр Щуцкий сообщил Овсиенко о "новых правилах" работы.
"Если раньше мы платили с 1 машины около 600-700 тыс. грн. пошлин и налогов, то по новым "правилам" нам "предложили" платить 400 тыс. грн. в бюджет и 12 тыс. долларов взятки", - отмечается в документе. Несогласие компании с таким подходом привело к блокированию таможенных процедур. Ранее сообщалось, что около 30% тканей в заблокированных поставках должны пойти на нужны вооруженных сил.
"По незаконному указанию Щуцкого А.Г. с марта 2019 начали выноситься решения о корректировке таможенной стоимости, необоснованно завышается стоимость растаможивания. … после полученного отказа наши грузовики начали осматривать, выгружая 100% их содержания. … За 2 недели осмотрели всего 4 автомобиля, но нарушений таможенного законодательства не выявлено", - отмечает Овсиенко в обращении в ГБР.
Также отмечается, что после этого поручения о досмотре машин давало и СБУ. ООО "ВУЛТЕКС-С" получило возможность ознакомиться с поручением и установило, что оно касается уголовного производства №42016000000002786.
"Проверив данные, имеющиеся в открытом доступе в Едином реестре судебных решений, мы обнаружили, что уголовное производство касается неправомерных действий должностных лиц таможенных органов Николаевской таможни ДФС при осуществлении таможенных оформлений импорта нефтепродуктов", - отметил Овсиенко.
Также он добавляет, что компании стало известно о наличии письма одного из прокуроров Генпрокуратуры в адрес Щуцкого, которым тот указывает не проводить таможенное оформление товаров, декларируемых ООО "Вултекс-С".
"Указанные факты дают основания утверждать о наличии безосновательного давления правоохранительных органов на осуществление законной хозяйственной деятельности ООО "ВУЛТЕКС-С". Действия должностных лиц явно выходят за пределы предоставленных им полномочий действующим законодательством", - отмечается в обращении.
Компания просит ГБР привлечь к ответственности должностных лиц ГФС, СБУ и Генпрокуратуры, действия которых стали причиной задержки импорта. Объем уже понесенных убытков оценивается в 1 млн грн.
Аналогичная жалоба подана также Генеральному прокурору Юрию Луценко.
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