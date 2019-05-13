В Новой Каховке Херсонской области стая бродячих собак растерзала 17-летнюю девушку. Об этом сообщает "Херсон типичный".

Инцидент произошел днем на улице Электромашиностроителей.

Читайте также Кого чаще всего кусают собаки: ответ ученых

"Псы буквально изодрали молодой горожанке ноги сверху донизу, от голеней до бедер. С множественными рваными ранами конечностей ее отвезли в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае нападения бродячих собак на людей не редкость в селах и городах Херсонщины.

Напомним, что питбули разорвали хозяйку на части во время прогулки.