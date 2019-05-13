Стая собак растерзала подростка [ Редактировать ]
В Новой Каховке Херсонской области стая бродячих собак растерзала 17-летнюю девушку. Об этом сообщает "Херсон типичный".
Инцидент произошел днем на улице Электромашиностроителей.
"Псы буквально изодрали молодой горожанке ноги сверху донизу, от голеней до бедер. С множественными рваными ранами конечностей ее отвезли в городскую больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае нападения бродячих собак на людей не редкость в селах и городах Херсонщины.
Напомним, что питбули разорвали хозяйку на части во время прогулки.
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