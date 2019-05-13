Женщина выпрыгнула из "летящего" поезда [ Редактировать ]
Вблизи Тернополя женщина выпрыгнула из поезда. Ее госпитализировали с многочисленными переломами, сообщили в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.
27-летняя девушка ехала из Винницы во Львов, сидела в компании ребят. Потом вышла и исчезла. Увидели ее уже возле станции "Глубочка" Тернопольского района.
По предварительным данным, женщина открыла в тамбуре дверь и выпрыгнула. Что стало причиной такого поступка, выясняют правоохранители. У нее взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.
Мать потерпевшей рассказала, что дочь ранее обращалась за медицинской помощью в психоневрологический диспансер.
Событие зарегистрировали в журнале единого учета обращений граждан с пометкой "несчастный случай".
Ранее сообщалось, что в США мужчина выпрыгнул из самолета, а также самолет разбился на поле для гольфа
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