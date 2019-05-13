Сотні людей зібралися у столиці, аби вшанувати пам'ять легендарного тренера київського "Динамо" Валерія Лобановського. Сьогодні виповнилося 17 років від дня його смерті. Акцію пам'яті видатного спортсмена відвідав Олексій Пшемиський.



Валерій Лобановський, колись звичайний футболіст, який став легендарним тренером, змінивши історію футболу. Саме з ним динамівці завоювали 13 золотих медалей та 9 кубків СРСР. А після виграшу Кубку кубків та суперкубку УЄФА у 1975 про київське "Динамо" заговорив увесь світ.



Рідні, друзі, колишні та теперішні гравці. Вшанувати пам’ять Валерія Лобановського на Байковому кладовbщі та біля пам’ятника перед столичним стадіоном "Динамо" зібралися сотні людей.



Ігор Суркіс, президент ФК "Динамо".



"Он был конечно человеком, который оставил огромный след не только в укрианском футболе но и в истории мирового футбола. То, что ему удалось сделать, дойти до четверть финала потом до полуфинала лиги чемпионов я думаю не скоро удастся ни одной из наших команд.



Західна преса за незворушність та спокій називала його "залізним полковником" та "айсбергом". Радянські журналісти - "маятником", через звичку хитатися вперед-назад у тренерському кріслі. Але для своїх підопічних він завжди був просто "папа".



"Вот так на него смотрел потому что высокий", - говорить Володимир Мунтян, футболіст, заслужений тренер України.



Суворий, з характером, але справедливий. У гравцях він бачив те, про що вони й самі могли не здогадуватися, та допомогав розкритись, - згадує свого тренера легендарний футболіст Володимир Мунтян. Залучивши науковців, Лобановський зміг розробити принципово нову математичну модель тренувань. І вона запрацювала. "Завжди на крок попереду", казали про Лобановського.



"Он строгий был, но это же наша работа была. Хочешь чего-то добиться - без труда ничего не сделаешь ,поэтому он бы прав Валерий Васильевич, но мы с позиции игрока по-другому воспинимали и когда стали старше, изменили свое отношение", - говорить Володимир Мунтян, футболіст, заслужений тренер України.



13 травня - для тих, хто живе футболом, дата сумна і водночас радісна. Саме в цей день у 1927, засноване київське "Динамо". І саме цього дня, у 2002, - не стало його легендарного тренера.



"Такие люди нужны не только футболу, а и нашей стране. Без прошлого нет будущего, если будут помнить не только моего папу, а и людей, которые столько принесли клубу "Динамо" наверное, это будет хорошо и для развития футбола в частности. Мне кажется, если бы было больше таких людей, то и в нашей стране было бы больше достижений и успехов", - говорить Світлана Лобановська, дочка Валерія Лобановського.



Досягнення Валерія Лобановського відзначають і досі. У березні цього року авторитетне французьке видання "Франс футбол" назвало його одним з десяти найкращих тренерів за всю історію світового футболу.