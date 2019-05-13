Под Тернополем горящий гроб покалечил ребенка [ Редактировать ]
В селе Лановецкого района Тернопольской области в доме, где стоял гроб, произошел пожар из-за свечи. В результате пострадал 10-летний мальчик, передает golos.ua.
Полиция отмечает, что в доме готовились к похоронам умершего и зажгли свечу в гробу. Когда утром родственники вышли из дома, то не заметили, что свеча догорела. После этого сразу вспыхнул пожар.
В момент пожара в соседней комнате спал 10-летний мальчик, который в результате пожара получил повреждения туловища, бедра, спины и верхних дыхательных путей. С ожогами третьей степени ребенка госпитализировали в реанимационное отделение. Его жизни ничего не угрожает.
Правоохранители внесли сведения о пожаре в ЕРДР по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".
Ранее сообщалось, что на Закарпатье мужчина поджог себя на свадьбе у дочери, а также в Киеве пылал Национальный университет культуры.
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