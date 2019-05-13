В селе Лановецкого района Тернопольской области в доме, где стоял гроб, произошел пожар из-за свечи. В результате пострадал 10-летний мальчик, передает golos.ua.

Полиция отмечает, что в доме готовились к похоронам умершего и зажгли свечу в гробу. Когда утром родственники вышли из дома, то не заметили, что свеча догорела. После этого сразу вспыхнул пожар.

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В момент пожара в соседней комнате спал 10-летний мальчик, который в результате пожара получил повреждения туловища, бедра, спины и верхних дыхательных путей. С ожогами третьей степени ребенка госпитализировали в реанимационное отделение. Его жизни ничего не угрожает.

Правоохранители внесли сведения о пожаре в ЕРДР по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

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