На Закарпатье мужчина поджег себя на свадьбе у дочери [ Редактировать ]
Житель села Косино (Мукачевский район Закарпатской области) облил бензином дом, машину и себя, а затем поджог, сообщает Mukachevo.net.
Известно, что мужчина 1976 года рождения попал в реанимацию с 80 процентами ожогов тела, врачи дают неутешительные прогнозы. По данным журналистов, в больницу попала и его 19-летняя дочь, которая пыталась погасить пожар.
По неофициальным данным, у девушки, получившей 10 процентов ожогов тела, накануне была свадьба. Ее состояние стабильное.
Данных об этом ЧП пока что нет ни на сайте областного управления полиции, ни службы по чрезвычайным ситуациям.
Раньше сообщалось о том, что мужчина облил бензином и поджег сожительницу. А также под Херсоном на глазах у бизнесмена сожгли его авто.
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