Обов'язковий техогляд для всіх автомобілів хочуть повернути. На сайті Міністерства інфраструктури оприлюднили проект закону, за яким перевірки всіх транспортних засобів відновлять з 2022 року. Подробиці у матеріалі моїх колег.

За три роки в Україні мають повернути техогляд для всіх категорій автотранспорту. Насамперед, це одна з вимог договору про Асоціацію України з ЄС. Пасажирські автівки, що мають не більше як вісім місць, повинні будуть проходити перевірки на технічний стан через чотири роки після початку експлуатації, а потім кожні два роки. Подібна практика в Україні вже існувала, та її скасували в 2011 через корупційні зловживання.

"Ліві гроші платилися, проходив техосмотр, наверно такого не треба, зачем платить ліві гроші - розводить корупцію? ".

"Я ніколи не проходив техогляд, в мене машини були класні, питань нема, вони пройшли. Ну як, проблеми ж робилися не з технічного стану, а проблеми робилися з-за того, що ти сороковий в черзі, тобі треба відпроситись з роботи, день простояти, якщо повернеться так як був, по тій системі - це абсолютна фікція", - Володимир, водій.

"Наверно есть вариант возвращения коррупции, но техосмотр нужен, обязательно. Сколько машин с очень печальным состоянием", - говорить Ірина.

"С одной стороны, думаю, что это осложнит немножко ситуацию для автомобилистов, а с другой стороны повысит безопасность на дорогах, потому что на дорогах довольно таки много корчей", - говорить Володимир.

"Коррупционная составляющая, после отмены проще было дышать. Мне кажется, что нужно вернуть, но передать однозначно в частные руки. Государство не должно даже касаться этого вопроса", - говорить Кирило.

Проте, у проекті закону, який вже опублікували урядовці, техогляд проводитимуть експерти - уповноважені Міністерством Інфраструктури.

"Ми бачимо, що акредитувати станції техогляду пропонується Міністерством. +++ Воно ж буде начати, випускати, так званих, експертів, які будуть проводити техогляд. +++ 03.15 Мені не зрозуміло, як міністерство буде готувати тих фахівців. Краще, щоб самі автомобілісти - доручити тій же спілці автомобілістів України і створити такі організації з підготовки", - говорить Олег Назаренко, Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

Відповідно до законопроекту, техогляду не підлягають авто, на які поширюється дипломатична недоторканність. А огляд на придатність до експлуатації проводитимуть і в разі зміни власника та виїзду за кордон, незалежно від дати останньої перевірки.

"І немає техогляду при ввезенні в Україну. Як раз, коли ввозять автомобіль. Ми розуміємо, що з Литви може завозитися автомобіль, який не відповідає безпеці дорожнього руху. І потрібно проводити техогляд. А якщо я кожного тижня буду їздити за кордон - мені що, кожного тижня проходити техогляд? Не зрозуміло. Навіщо проходити техогляд при зміні власника. У тій же Німеччині - я пройшов техогляд три дні тому, продав вам автомобіль", - говорить Олег Назаренко, Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

А ще законопроект Мінінфраструктури забороняє автостанціям, на яких проводять техогляд, ремонтувати машини. Натомість в Європі це не заборонено.