Негайно відремонтувати дороги вимагають активісти у Чернівцях. Сьогодні влаштували збори із перевізниками та владою у сесійній залі міськради. До чого домовилися знає Ольга Паламарюк.

Це - вулиця Хотинська у Чернівцях. Об'їзна дорога державного значення уся в ямах і вибоїнах. Де-не-де видно залишки асфальту - його вклали понад тридцять років тому.

"Основні ями були, звичайно, були ще до зими. Сподівалися, що їх снігом прикидає. Але з розтаненням снігу ситуація ще погіршилася. З кожним місяцем - під час проходження дощів - дорога проходить руйнацію", - говорить Юрій Ковалець, голова ГО "Ніхто крім нас".

Водії розповідають: у такому стані більшість міських доріг. Подекуди вулиці не ремонтували десятиліттями. Коли ж за роботи нарешті візьмуться? - активісти вирішили спитати в чиновників і сьогодні прийшли в міську раду.

"Сьогодні ми утримуємо кучу чиновників у автодорі обласному. Що ці чиновники, крім того, що розводити руками і що грошей нема, нічого не роблять".

Активісти порахували: щомісяця водії викладають десятки тисяч гривень на ремонт автомобілів. Потерпають від жахливого покриття й перевізники - щодня додатково віддають триста гривень - це збитки на супутні витрати.

"Получается по расписанию - согласно расписанию - выезжает каждый день 250 автобусов. Это несложно подсчитать, чтобы определить затраты, убытки, которые несут перевозчики. Не говоря о том, что не могут обновить рухомый склад, вплоть до того, что рамы переламываются в автобусах", - говорить Віталій Дзюбак, перевізник.

Від початку минулого року, лише у Чернівцях, зареєстровано понад півтисячі вимог до міської ради щодо усунення аварійного стану доріг,- розповідають у патрульній поліції. Іноді доходить і до суду.

"За 2018 рік видали більше, ніж 450 таких вимог і в цьому році вже маємо більше, ніж 180 вимог на усунення недоліків. Видається вимога, яка в подальшому нами контролюється і вона є обов'язковою до виконання", - говорить Андрій Одочук, т.в.о.начальника відділу безпеки дорожнього руху Патрульної Поліції Чернівецької області.

Чиновники погоджуються: ремонтувати потрібно майже всі міські вулиці. Та коштів вистачає тільки на одиниці.

"В цьому році виділено 140 млн грн на капітальний ремонт - це, мінімум, в 5 разів більше, ніж в попередні роки. Звісно, цих коштів недостатньо. Тому, тут, дійсно, уряд мав би долучитися. Ми свою роботу робимо", - говорить Володимир Бешлей, начальник департаменту ЖКГ Чернівецької міськради.

Знайти гроші можна, переконані активісти. Якщо не на місцях, то у столиці. Тому запропонували владі написати звернення до Кабміну. Якщо й там не зарадять - готові перекривати дороги.