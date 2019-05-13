Минуле наздогнало засновника "Вікілікс". Шведська прокуратура відновила розслідування проти Джуліана Ассанжа у справі щодо зґвалтування. Провадження закрили 2 роки тому через відсутність обвинуваченого.

Із подробицями наш британський кореспондент Світлана Чернецька.

Джуліан Ассанж зараз перебуває у в'язниці суворого режиму Бельмарш. Тут він відбуває покарання за порушення умов виходу під заставу. 50 тижнів за ґратами він відсидить за те, що не з'явився на слухання щодо екстрадиції в Швецію. Сталося це 7 років тому, коли Ассанж попросив притулку в посольстві Еквадору.

Тоді Лондон саме вирішував, чи видавати його Стокгольму, де розслідували справу щодо згвалтувань. Одразу дві жінки звинувачують Ассанжа у сексуальних домаганнях після конференції "Вікілікс" у 2010.

"Я постановила відновити розслідування. Є серйозні підстави підозрювати Ассанжа. Ухвалу про закриття справи було прийнято на основі того, що присутність Ассанжа на суді була неможливою. Тобто, рішення не базувалося на обставинах справи", - говорить Єва-Марія Перссон, заступник головного окружного прокурора Швеції.

Сам Ассанж заперечує звинувачення у зґвалтуванні. Наполягає: усе відбулося за згоди жінок. А втечу до Еквадорського посольства пояснює професійною діяльністю. Мовляв, не хотів потрапити у Вашингтон, де влада називає його ворогом народу.

Ассанж став світовою знаменитістю після публікації секретних матеріалів Держдепу та Пентагону про участь Сполучених Штатів у війнах в Афганістані та Іраку. Зокрема, про розстріл мирних жителів американськими військовими. Наразі в Лондоні розглядають запит США щодо екстрадиції Ассанжа. У Сполучених Штатах йому загрожує 5 років за ґратами за змову з метою зламати секретний урядовий комп'ютер. Але тепер і Швеція вимагає видати засновника "Вікілікс". За набагато серйознішим обвинуваченням. Воно передбачає покарання пожиттєвим ув'язненням. І тепер слово за міністром внутрішніх справ Великої Британії. Він має вирішити - кому ж віддати ув’язненого. Швеція лише сподівається, що рішення ухвалять до серпня наступного року, адже тоді стікає термін давності справи.