На Рівненщині невідомі кинули гранату в будинок лісничого. Снаряд розірвався в кімнаті, де зазвичай спить трирічна дитина. У цей час вдома нікого не було. Хто стоїть за нападом з'ясовувала Сніжана Сидорук.

Воронка від гранати. Кинута вона через це вікно. Спочатку розбили потім була закинута граната.



Величезна діра в підлозі, побиті уламками стіни, стеля та всі меблі. Так зараз виглядає спальня в будинку лісничого із села Яцьковичі. Тут опівночі розірвалася граната. Вибух чули сусіди.



"Проснувся, від того поштовху затрясло вдома і все. Стали подивились у вікно нічо не горить, не димить", - говорить Сергій Прокочук, сусід лісничого Юрія Гапона.



У будинку на момент вибуху нікого не було. Уся сім'я поїхала в Рівне. На весілля. Коли повернулися додому застали кімнату зруйнованою.



"Ми женили сина зайшли в хау в кімнаті, де живе наша невістка Юля, син Сірожа і їхній син Захарчик, що включене світло. Відкрили і побачили, що в кімнаті все побито, все потрощене", - говорить Юрій Гапон, лісничий Балашівського лісництва ДП "Березнівський лісгосп".



Юрій Гапон уже майже чверть віку очолює одне з найбільших лісництв Березнівського лісгоспу. Чоловік упевнений - його хочуть залякати.



"Я думаю, що ми декому заважаємо. Тому що проводимо охорону лісу. Заважаєм декому красти ліс. Деяким органам", - говорить Юрій Гапон, лісничий Балашівського лісництва ДП "Березнівський лісгосп".



До цієї ж версії схиляється й керівництво лісгоспу. Кажуть, на їхніх працівників нападають не вперше. Причому дедалі зухваліше.



"Один був факт - це вночі побиття працівника лісової охорони. І два рази, обстріляли житлові будинки, де проживають. А це вже виходить четвертий випадок, коли лісничому кинули гранату в будівлю", - говорить Кирило Євтушин, інженер охорони лісу ДП "Березнівський лісгосп".



У поліції досі не знають, хто ті люди, які обстрілюють і б'ють лісівників. Однак уже точно можуть сказати - цього разу в помешкання підкинули бойову гранату РГД-5.



"Було вилучено осколки ймовірно гранати вибухового пристрою. Зафіксовано місце події спальну кімнату зафіксовано ймовірний підхід та відхід злочинців. Застосовано службових собак. ", - говорить Дмитро Веремчук, заступник начальника Березнівського відділення поліції.



Родина лісничого приголомшена. Кажуть - такого подарунку на весілля аж ніяк не чекали.



"Дякую богу за те, що моїх дітей там в кімнаті не було, що всі осталися живі і здорові. Хай те все остається на їх совісті", - говорить Тетяна Гапон, дружина лісника Юрія Гапона.



Люди кажуть, не почуваються безпечно у власному домі. І дуже сподіваються, що нападників знайдуть. Їм загрожує до семи років ув'язнення.