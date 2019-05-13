Вихід із Мінських угод призведе до загострення ситуації на Донбасі - "Опозиційна платформа – За життя" [ Редактировать ]
Вихід із Мінських угод - це прямий шлях до загострення ситуації на Донбасі. Про це йдеться на офіційному сайті "Опозиційної платформи – За життя". Так опозиціонери відреагували на заяву міністра закордонних справ Павла Клімкіна про готовність відмовитися від дотримання Мінських угод.
Це небезпечна політична провокація, яка може призвести до зриву всіх спроб мирного врегулювання конфлікту, - вважають у політсилі. Там наполягатимуть на неухильному дотриманні Мінських угод, а також невідкладному початку прямих переговорів з усіма сторонами конфлікту та на активізації "нормандського" формату переговорів.
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