Війна на Донбасі: ситуація на передовій загострюється [ Редактировать ]
На Донбасі сьогодні чотири обстріли. Поблизу Богданівки, Авдіївки та Луганського бойовики вели вогонь по українських підрозділах із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед оборонців немає. ГАряче було й біля Мар'їнки - неподалік від Донецька. Містом пролягає лінія фронту. Бойові дії там точаться постійно. Останніми днями військові спостерігають загострення ситуації.
"Після травневих свят відбуваеться те що вони порушують режим тищі. Деколи прострілюються, і іноді з великокаліберної зброї", - говорить Дмитро, військовослужбовець ЗСУ.
"Певний час до того противник використовував безпілотники, і на протязі декількох днів вони наносили вогневе ураження скиданням ручних гранат. Саморобно їх обробили щоб надати їм кут польоту", - говорить Андрій, військовослужбовець ЗСУ.
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