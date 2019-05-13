На Донбасі сьогодні чотири обстріли. Поблизу Богданівки, Авдіївки та Луганського бойовики вели вогонь по українських підрозділах із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед оборонців немає. ГАряче було й біля Мар'їнки - неподалік від Донецька. Містом пролягає лінія фронту. Бойові дії там точаться постійно. Останніми днями військові спостерігають загострення ситуації.



"Після травневих свят відбуваеться те що вони порушують режим тищі. Деколи прострілюються, і іноді з великокаліберної зброї", - говорить Дмитро, військовослужбовець ЗСУ.



"Певний час до того противник використовував безпілотники, і на протязі декількох днів вони наносили вогневе ураження скиданням ручних гранат. Саморобно їх обробили щоб надати їм кут польоту", - говорить Андрій, військовослужбовець ЗСУ.

