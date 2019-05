Частично сгоревший собор Парижской Богоматери показали изнутри. Соответствующие фото были опубликованы на сайте телеканала ABC News

Алтарь собора оказался разрушен в результате падения шпиля. Фрагменты шпиля до сих пор находятся в соборе.

На кадрах видно, что в крыше остаются два отверстия, затянутые сеткой, предотвращающей попадание мусора в храм. В храме лежат камни с разрушенной крыши, при восстановлении их использовать не планируется.

.@ABC News’ @DavidMuir gets an exclusive inside look at Paris' iconic Notre Dame Cathedral nearly a month after a devastating fire left the world aghast. https://t.co/O1KzXW1f75 pic.twitter.com/GmRjk7Iw3N