Пожар в Нотр-Дам де Пари: сгоревшее здание показали изнутри (фото) [ Редактировать ]
Частично сгоревший собор Парижской Богоматери показали изнутри. Соответствующие фото были опубликованы на сайте телеканала ABC News
Алтарь собора оказался разрушен в результате падения шпиля. Фрагменты шпиля до сих пор находятся в соборе.
На кадрах видно, что в крыше остаются два отверстия, затянутые сеткой, предотвращающей попадание мусора в храм. В храме лежат камни с разрушенной крыши, при восстановлении их использовать не планируется.
.@ABC News’ @DavidMuir gets an exclusive inside look at Paris' iconic Notre Dame Cathedral nearly a month after a devastating fire left the world aghast. https://t.co/O1KzXW1f75 pic.twitter.com/GmRjk7Iw3N— ABC News (@ABC) 13 мая 2019 г.
Ранее криминалисты назвали причину пожара в соборе Парижской Богоматери. Также в сети появились жуткие снимки храма после пожара.
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