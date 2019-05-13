Чесна оренда. У Німеччині хочуть законодавчо зобов'язати орендодавців повертати клієнтам гроші. У разі, якщо вони необґрунтовано завищили ціну. Таку пропозицію подала міністр юстиції країни. Тетяна Логунова - про це докладніше.

Німеччину можна назвати країною орендарів. Більше як половина німців не мають власного житла і винаймають квартири чи будинки. Відносини між орендарями та орендодавцями чітко регулює законодавство. Наприклад, винаймачі помешкання повинні власним коштом раз на кілька років фарбувати стіни. А орендодавці зобов'язані гарантувати чесність і прозорість під час розрахунку орендної плати.

Просто так, без пояснень, взяти і підняти орендну плату на 100 чи 200 євро, власник нерухомості права не має. Зростання цін стримує спеціальний закон. У ньому чітко прописано - орендна плата не повинна перевищувати середньої по місту більше ніж на 10 відсотків. І підвищувати її можна лише раз на 15 місяців.

Утім, правил дотримуються не всі орендодавці. За статистикою, 75 процентів із них завищують оплату. Раніше недобросовісних власників нерухомості через суди змушували знижувати ціни. Тепер міністр юстиції Німеччини пропонує жорсткіший варіант - зобов'язати їх ще й повертати орендарям переплачене.

"Цей пункт потрібно удосконалити. Так щоб люди мали змогу повернути вже виплачені гроші. І ми це зробимо", - говорить Катаріна Барлі, міністр юстиції Німеччини.

Пропозицію міністра юстиції вже підтримали її однопартійці, соціал-демократи. Демократи християнські готові до дискусії.

"Пані міністр кожного дня щось говорить. Це її передвиборча кампанія, напередодні перегонів до Європарламенту. Якщо у неї є конкретні пропозиції, хай кладе закон на стіл і будемо обговорювати", - говорить Армін Лашет, прем'єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії.

Презентувати зміни до законодавства міністр юстиції обіцяє вже найближчим часом.