В Одесі офіційно стартував курортний сезон: люди потяглися до моря а там, уже традиційно, з'явилися шлагбауми. Скільки комерсанти хочуть за проїзд? Дізнався Андрій Анастасов.

Чотирнадцята станція Великого Фонтана в Одесі. До популярних пляжів веде дорога. Але приватне підприємство встановило шлагбаум. За проїзд автомобіля касири вимагають п'ятдесят гривень. Такого високого тарифу тут ще ніколи не було, - обурюються місцеві жителі.

"Очень плохо. Мне надо спуститься туда на тридцать минут по работе и обратно вернуться, и я должен заплатить пятьдесят гривен", - говорить Георгій Євсейченко, житель Одеси.

Свого часу цю ділянку узбережжя міська влада віддала в оренду комерсантам. А вони дозволили вже іншим приватникам облаштувати тут платну паркову. Проте послуги сумнівні - скаржаться одесити: навколо сміття, вибоїни, погана розмітка, а головне - немає охорони.

"Если что-то случится, украдётся, разобьётся - никто никакой ответственности не несёт: просто обдирание денег и всё. Вот едем с двумя детьми: мало того, что купить что-то, а ещё заплатить за проезд просто, чтоб подъехать к морю пятьдесят гривен. Очень дорого", - говорить Анастасія Грабовська, відпочивальниця.

Крім того, людям не зрозуміло, яка частина грошей іде в бюджет. Ось, наприклад, для порівняння, як працює парковка у центрі Одеси. Експерти показують: паркомат видає квитанцію з повним звітом: час сплати, банківські реквізити, номер ліцензії. А ось - квитанція, яку дають оператори шлагбаума біля моря: вказана тільки фізична особа-підприємець.

"Ничего не могу сказать, потому что я таких квитанций не встречал. Это просто напечатанный чек, то есть я не вижу какой-то информации: только ФОП написан какой-то. То есть отследить что-то по этому чеку невозможно", - говорить Анатолій Мироненко, розробник ПО для паркоматів

Відповіді на всі запитання ми спробували отримати на підприємстві, що встановило шлагбаум, але там поспілкуватися відмовилися. Тож ми звернулися до одеської мерії. Там кажуть: ситуацією задоволені й не бачать причин для розірвання договору з комерсантами. І додають: "якщо не подобається - ідіть до моря пішки".

"К сожалению, да: неидеальная дорога, неидеальное покрытие, но покрытие там есть. По поводу того, что там неубрано, я обязательно обращу на это внимание оператору, чтоб провели генеральную уборку. Почему пятьдесят гривен, а не сто гривен? Это вопрос такой интересный, но пытаются найти "золотую середину", - говорить Владислав Томкевич, директор КП "Одестранспарксервіс".

При цьому, за словами чиновників, у міський бюджет це підприємство сплачує фіксовану суму паркувального збору. Вона становить ,увага, лише п'ятдесят тисяч гривень. Навіть школяр може підрахувати: такі гроші господарі шлагбаума заробляють за кілька днів.