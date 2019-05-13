Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" (G20) в июне 2019 года в Японии.

Кроме того, глава Белого дома пояснил, что не принял решения о введении пошлин на еще 325 миллиардов долларов товаров из Китая, так как также планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в следующем месяце.

По словам американского лидера, встреча с Си Цзиньпином на саммите 28-29 июня в Японии может быть продуктивной, поскольку торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился после того, как не удалось достичь соглашения во время переговоров на высоком уровне на прошлой неделе.

На днях у Зеленского прокомментировали визит Трампа на инаугурацию. Также сообщалось, что миллионы американцев подписали петицию за импичмент главы Белого дома.