Трамп анонсировал встречу с Путиным [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" (G20) в июне 2019 года в Японии.
Кроме того, глава Белого дома пояснил, что не принял решения о введении пошлин на еще 325 миллиардов долларов товаров из Китая, так как также планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в следующем месяце.
По словам американского лидера, встреча с Си Цзиньпином на саммите 28-29 июня в Японии может быть продуктивной, поскольку торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился после того, как не удалось достичь соглашения во время переговоров на высоком уровне на прошлой неделе.
На днях у Зеленского прокомментировали визит Трампа на инаугурацию. Также сообщалось, что миллионы американцев подписали петицию за импичмент главы Белого дома.
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