Гороскоп на 14 мая для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Что вас ждет 14 мая и к каким изменениям готовиться - читайте в нашем гороскопе.
Овен. День в целом благоприятный. Вы сможете проявить свои возможности во многих начинаниях. Ваша целеустремленность и трудолюбие принесут в скором будущем хорошие результаты. Возможно, ваш партнер решит вас чем-то удивить.
Телец. У Тельцов возможны трудности и разочарования в личной жизни или осложнения в общении с родственниками. Не рекомендуется заниматься делами, связанными с риском, азартом. Во вторник Вам лучше всего отдохнуть в кругу семьи или съездить погулять в одиночестве.
Близнецы. Противоречивый, сложный вторник. Звезды предупреждают о значительных переменах в жизни, которые могут иметь как положительный,так и отрицательный характер. Возможно, Близнецов ждет потрясающий успех или, наоборот, все ваши надежды рухнут, а усилия окажутся безрезультатными.
Рак. Активный творческий день. Благоприятен для критического анализа своих возможностей и наклонностей, пересмотра отношений с партнерами, поисков иной сферы деятельности. Благоприятны путешествия, совместные занятия в коллективе.
Лев. День несет двойственную характеристику. Вероятны неожиданный конфликт или проблема, связанная с прошлыми долгами, невыполненными обязательствами или допущенными промахами. Рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность благоприятного исхода будет близка к нулю.
Дева. Сегодня Девам стоит быть осторожными и не поддаваться соблазнам. Многие посчитают, что Вы готовы для серьезных решений, но это не так, вы и сами это прекрасно знаете. Постарайтесь оттянуть этот момент до середины июля, тогда Вы созреете для серьезного решения.
Весы. День благоприятен для занятий спортом и для любой физической работы. Вы будете чувствовать себя хорошо и спокойно. Однако излишнее самокопание и погруженность в свои мысли могут стать поводом к мелким ссорам с близкими людьми. Возможно, что вы вдруг захотите повидаться с тем человеком, который волновал ваше сердце в недалеком прошлом.
Скорпион. День пробуждения и преобразования психической энергии. В первой половине дня ваша энергия, бьющая через край, вселит радость и оптимизм в окружающих. Однако во второй половине дня обратите внимание на ваше здоровье или здоровье близких: возможны обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Проведите этот день дома в тесном семейном кругу или среди близких друзей.
Стрелец. Внутренние переживания будут съедать вас. Не отчаивайтесь, скоро все закончится, и вы станете чуточку счастливее. Днем возможны ссоры с близкими, к вечеру ситуация наладится, но осадок останется.
Козерог. Критический день, чреватый трудностями в личной жизни и осложнениями в общении с друзьями и родственниками. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость. Неожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, может сказаться на достижении поставленных целей, однако звезды рекомендуют не принимать кардинальных решений: любые ваши действия могут обернуться против вас.
Водолей. Спокойный, ровный день, связанный с магией и интуицией. Постарайтесь избежать поездок или командировок, сократите встречи и контакты. Прекрасное время для общения с противоположным полом. Вероятность перерастания случайного знакомства в длительные гармоничные отношения очень велика. Не обращайте внимания на сны и приметы. Сегодня они не сбудутся.
Рыбы. Сегодня полезны общение в коллективе, групповые мероприятия. Благоприятный день для воплощения замыслов, подчинения страстей или для веселья. Некоторая неуверенность и несобранность затруднит контакты в первой половине дня.
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