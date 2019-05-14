Наташа Королева станцевала с Тарзаном жаркий танец в бикини [ Редактировать ]
Известная певица Наташа Королева в очередной раз доказала, что возраст совсем не испортил ее фигуру. Артистка тщательно готовилась к пляжному сезону и теперь может похвастаться почти идеальными формами.
В конце мая певица отпразднует 46-летие, но, похоже, оставит за собой титул "ягодки". Артистка поделилась с подписчиками жарким видео, где она со своим мужем Тарзаном исполняет зажигательный танец.
Ранее сообщалось, что Каменских поделилась откровенным снимком в нижнем белье, а также что Лобода показала ноги в откровенном мини.
по теме
Николай Басков заинтриговал новым видео
42-летний Николай Басков представил новый клип на песню "Караоке"
Звезда "Папиных дочек" постриглась налысо (видео)
Популярная 27-летняя актриса Дарья Мельникова шокировала фантов кардинальной сменой имиджа
Наоми Кэмпбэлл заинтриговала снимком с младенцем
Популярная 48-летняя модель Наоми Кэмпбэлл заинтриговала поклонников трогательным снимком с младенцем
В России рухнул автомобильный мост (видео)
Возле российского села Чембары (Амурская область РФ) обвалился автомобильный мост
Умер легендарный комик и актер
На 77-м году жизни скончался известный британский пародист и актер Фредди Старр