Известная певица Наташа Королева в очередной раз доказала, что возраст совсем не испортил ее фигуру. Артистка тщательно готовилась к пляжному сезону и теперь может похвастаться почти идеальными формами.

В конце мая певица отпразднует 46-летие, но, похоже, оставит за собой титул "ягодки". Артистка поделилась с подписчиками жарким видео, где она со своим мужем Тарзаном исполняет зажигательный танец.

Ранее сообщалось, что Каменских поделилась откровенным снимком в нижнем белье, а также что Лобода показала ноги в откровенном мини.