Перегони у Британії: три сотні учасників місили болото [ Редактировать ]
Перегони в багнюці влаштували у Британії. Це традиційне змагання, його організовують із 73 року. Місили болото три сотні учасників з усієї Європи. Їхні внески за участь підуть на благодійність. Щоб перемогти, необхідно перебратися з одного берега річки Блеквотер на інший. При цьому, за правилами, борсатись у грязюці треба в костюмі. Утім, до фінішу в одязі дістаються не всі.
"Я вкотре пробіг цей марафон. Перші 10 метрів на мені ще був костюм, а фінішу я дістався уже без нього. Ми добряче повеселилися. Багнюка була такою густою, що трохи важко було рухатися, але це неймовірне змагання", - говорить Джоел Гікс, учасник.
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